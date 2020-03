Crimă la Nisporeni. Un tânăr și-a înjunghiat oaspetele în inimă

17:10

Investigația violului în grup al unei adolescente de 16 ani din orașul Tvardița, raionul Taraclia, era cât pe ce să fie recalificată în „tentativă de viol”, iar bănuiții nu au fost audiați nici chiar peste câteva zile după cele întâmplate. După aceasta, adolescenta a fost supusă unei intervenții chirurgicale. NM relatează din spusele părinților adolescentei și cele ale anchetatorilor, ce s-a întâmplat la Tvardița și de ce investigația a fost transmisă la Chișinău, sub controlul procurorilor pentru cauze speciale. Ce s-a întâmplat în noaptea de 16 martie Mama victimei își amintește că în duminica de 15 martie, s-a culcat mai devreme ca de obicei. Toți copiii, inclusiv fiica de 16 ani, erau acasă. Femeia a depistat absența fetei abia la ora trei noaptea. Părinții au început să o sune, dar fără niciun rezultat. Aproape de ora patru noaptea, o motocicletă s-a oprit lângă casă. Câteva minute mai târziu, fata a intrat în casă. „Am văzut că e într-o stare semiconștientă. Nu reacționa aproape deloc, la nimic. A căzut pe divan și a adormit imediat. Am lăsat-o să doarmă, cu ideea că vom vorbi dimineața”, își amintește mama fetei. În ziua următoare, luni, 16 martie, ea a fost la serviciu până târziu. Seara, fără a spune ceva, fiica i-a arătat cearșaful însângerat. Apoi i-a povestit fragmente din ceea ce-și amintea despre ceea ce a fost în casa unui cunoscut de-al ei. Fata a spus că a fost împreună cu trei tineri. Tatăl fetei a aflat despre cele întâmplate în aceeași seară. Soția i-a descris traumele fiicei: un edem imens, echimoze, „rupturi” exterioare. Fiica a spus numele celor cu care și-a petrecut seara din ajun. Tatăl ei afirmă că fata își amintea totul până în momentul în care au început s-o agreseze. „După aceasta, probabil, s-a simțit rău din cauza alcoolului care i-a fost turnat forțat, ținându-o de maxilare. Se pare că ea a băut mult, dar a fost și stresul. Ea pur și simplu s-a deconectat”, a povestit tatăl adolescentei. Părinții nu s-au adresat la poliție. Tatăl fetei a decis să vorbească personal cu cei pe care i-a numit fiica. El susține că aceștia erau foștii colegi de clasă ai fetei. Ei au venit în casa victimei în dimineața următoare, la 17 martie. Discuția a avut loc în prezența fetei. „Tinerii spun că, de fapt, ea se dădea insistent la ei, pe când ei încercau ferm să scape de hărțuielile fetei”, își amintește tatăl. Tinerii încercau să-l convingă că fata a căzut singură, iar ei, dimpotrivă, încercau s-o aducă acasă. La întrebarea directă a tatălui victimei dacă a fost abuz, ei au au negat, susține bărbatul. „I-am rugat să recunoască sincer și am promis că îi voi ierta, însă ei nu au recunoscut”, își mai amintește bărbatul. Iar tinerii au recunoscut că ei singuri au adus-o acasă: în drum spre casă, nu putea să i se întâmple nimic. Cum s-a ajuns până la poliție și scuze În dimineața de 17 martie, părinții au dus victima la spitalul din Ceadîr-Lunga. Traumele l-au impus pe medic să cheme imediat poliția. „De cum a examinat-o, medicul m-a chemat și mi-a spus că ea a fost violată în mod pervers și că fata are rupturi îngrozitoare. Medicii au chemat poliția. Au înregistrat declarații de la mine, fiică și soț”, își amintește el. Fata le-a dezvăluit anchetatorilor numele tuturor celor trei cu care a fost în acea noapte. Tatăl fetei a menționat că anchetatorul de caz nu a ascultat mesajele vocale pe care tinerii i le-au transmis fetei în noaptea incidentului. Victima a fost nevoită să suporte o intervenție chirurgicală. Tatăl fetei a recunoscut că nu intenționa să scrie cerere la poliție, pentru că „trauma era foarte stranie” și fata nu a spus că a fost violată. Deja după discuția cu anchetatorul, bărbatului i s-a spus să semneze o cerere în care se spunea că violul a fost produs de „trei necunoscuți”, deși el personal a spus numele tuturor tinerilor. Nici poliția nu a început imediat să examineze cele întâmplate ca fiind viol. „Noi am plecat de la Taraclia la Ceadîr-Lunga, „au tot audiat” adolescenta, acum se face expertiza, făptașii sunt identificați. Dar însuși faptul nu este examinat ca viol, ci ca `tentativă de viol`”, a spus un colaborator al Inspectoratului de Poliție Taralia într-un interviu acordat publicației locale TUK. Tatăl adolescentei a spus că deja în seara de 17 martie, au început să-l sune părinții tinerilor care în noaptea respectivă au fost cu fiica sa. „Mama unuia dintre ei, în isterie, mă ruga de toți Dumnezeii să retrag cererea, cică, vă vom da toți banii pe care îi doriți, doar ca totul să fie normal”, povestește el. Trei zile mai târziu, au venit la el alte două mame ale tinerilor. Potrivit afirmațiilor sale, ele îi cereau iertare, dar nu spuneau pentru ce: „Spun că pentru aceea că s-a întâmplat așa”. Bărbatul mai spune că ele i-au propus ajutor, dar el a refuzat. „La urmă, mamele au spus: „Noi știm un singur lucru: băieților noștri li s-a întins o capcană”. Deci, a fost o capcană pentru copiii lor, dar a suferit, nu știu de ce, numai copilul meu”, susține tatăl adolescentei. Cele întâmplate au devenit publice la 20 martie. În grupul «Обичам те, Твърдица! Я люблю тебя, Твардица!» („Tvardița, te iubesc!”) de pe Facebook a fost publicată o postare despre un viol în grup. În primele 24 de ore, postarea a fost distribuită de peste șase mii de persoane. Autoarea postării scria că se fac încercări de a mușamaliza cazul. De ce au apărut întrebări către anchetatorii din Taraclia La 21 martie, tinerii pe care i-a numit adolescenta așa și nu fuseseră audiați. „Persoanele sunt identificate, toți trei sunt colegii ei de clasă, dar pentru că sunt minori și nu există dovezi ale săvârșirii crimei, ei nu sunt audiați. Toți patru au fost trimiși la expertiză, așteptăm rezultatele”, a comunicat un colaborator al poliției din Taraclia pentru publicația TUK. Tatăl victimei a mai spus că medicul legist a venit prima dată la victimă abia joi, 19 martie. Nu a fost niciun fel de examinare. „A vorbit cu ea vreo 10-15 minute, a scris o jumătate de foaie. Nu a examinat-o, cică, e bărbat. Dar a promis că va veni un medic legist femeie. De facto, nu a fost nicio expertiză, doar discuție”, își amintește el. Vladimir Cechir, șeful Inspectoratului de Poliție din Taraclia, a comunicat pentru NM că la 25 martie, poliția locală așa și nu a primit rezultatele primei expertize medico-legale. Mai târziu, tatăl victimei a spus pentru NM că doamna medic legist a venit abia la 24 martie. El susține că aceasta a prelevat sânge și salivă de la adolescentă pentru analiză. Anchetatorul de caz de la Inspectoratul de Poliție din Taraclia, Evghenii Stoev a refuzat să ne ofere comentarii, afirmând că orice informație poate influența desfășurarea anchetei. El așa și nu a spus dacă la 25 martie au fost audiați bănuiții. În schimb, Stoev a adăugat că nu se mai ocupă de acest caz. Cum a ajuns dosarul la Chișinău În ziua de 25 martie, s-a anunțat că dosarul a fost expediat către Direcția Generală urmărire penală a Inspectoratului General de Poliție. Iar procurorul general Alexandru Stoianoglo a dat indicații ca investigația să fie preluată de Procuratura pentru Cauze Speciale. Procurorii de la Chișinău vor evalua și acțiunile poliției și procuraturii de la Taraclia. Într-un comunicat al procuraturii însă nu a fost indicat, conform cărui articol vor investiga cazul. Șeful Inspectoratului de Poliție de la Taraclia, Vladimir Cechir a comunicat pentru NM că dosarul a fost transmis ca viol al unei minori înfăptuit de un grup de persoane (art. 171, a. 2, b al Codului penal) și nu ca „tentativă de viol”. Inspectoratul General de Poliție al Republicii Moldova a comunicat publicației Nokta că la 25 martie, un grup de polițiști s-a deplasat în raionul Taraclia pentru acțiuni de anchetă. Potrivit afirmațiilor purtătorului de cuvânt al inspectoratului, Mariana Bețivu, detaliile vor fi cunoscute mai târziu. Localnicii au comunicat că în această zi, în oraș au fost reținuți doi bănuiți, însă nu a fost o informație oficială în acest sens. Tatăl victimei a spus pentru NM că ea a fost deja externată din spital. Adolescenta se recuperează după intervenția chirurgicală suportată. sursa: newsmaker.md