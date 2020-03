Detalii despre cel de-al doilea caz de infecție COVID-19 la Nisporeni. Tânărul a venit din Franța cu un automobil

18:50

Centrul Moldexpo va fi transformat într-un centru de triere a persoanelor suspecte de COVID-19, cu o capacitate de 700 de locuri, până miercurea viitoare. Declarația a fost făcut de premierul Ion Chicu după ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19, transmite IPN: Potrivit premierului,... The post Moldexpo va fi transformat în centru de triere a persoanelor suspecte de COVID-19 appeared first on Portal de știri.