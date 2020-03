Cum schimbă coronavirus regulile pentru înmormântare în Republica Moldova

19:30

Cristina Lesnic, viceprim-ministrul pentru reintegrare, a transmis astăzi o scrisoare către Misiunea OSCE în Moldova și către reprezentantul special al președinției în exercițiu al OSCE, Thomas Mayr-Harting, prin care a solicitat implicarea organizației pentru a asigura accesul nestingherit al medicilor în toate localitățile din Zona de securitate şi în ambele direcţii ale malului Nistrului în contextul pandemiei noului coronavirus COVID-19. O problemă sensibilă ține de accesul medicilor în cele 80 de localități situate în zona de securitate, deoarece în multe dintre acestea activează câte un singur medic care locuiește în stânga Nistrului și nu se poate deplasa la serviciu. „Chișinăul, acum, ca niciodată are nevoie de personalul medical (medici, surori medicale, medici din spital, urgenţă), care deservesc spitalele raionale şi localităţile din Zona de Securitate, or deja de 2 săptămîni malul drept, nu are suficient personal medical. Semnalizez această problemă şi subliniez, că în condiţiile de criză, pentru salvarea vieţii, medicii mereu au prioritate”, se arată în scrisoarea semnată de Cristina Lesnic. Astfel, este nevoie de a stabili o înțelegere de urgență dintre Chișinău și Tiraspol în cazul circulației medicilor. Având în vedere că potrivit mesajului Secretarului General al OSCE din 17 martie 2020, toate misiunile OSCE trebuie să rămână funcționale şi să monitorizeze situaţia coronavirusului, viceprim-ministrul pentru reintegrare a făcut apel de a găsi o soluţie imediată. Într-o abordare pragmatică și pozitivă, Chișinăul a demonstrat prin inițiativele sale orientarea spre rezultate și a acționat prompt pentru autorizarea în procedură accelerată și în termen de 3 zile (procedura standard fiind de 30 de zile) importul medicamentelor în regiunea transnistreană de către 7 agenți economici din stânga Nistrului, înregistrați la Agenția Servicii Publice, pentru a asigura pe deplin accesul populației la medicamente. În plus, cca 60 de agenți economici au fost înregistrați în sistemul TRACES al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru importul de produse alimentare, de uz fitosanitar și fertilizanți. Deși Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 17 martie curent, privind măsurile aplicate în cadrul situației de urgență, se aplică pe întreg teritoriul republicii, după două săptămâni ale stării de urgenţă, în regiunea transnistreană măsurile încep să se diferenţieze de cele aplicate pe malul drept al Nistrului. „La etapa actuală, în regiunea transinstreană este permis accesul doar pentru cei care dețin „acte transnistrene”, au viză de reședință în zonă și pentru corpul diplomatic. Orice persoană care se prezintă cu acte moldoveneşti urmează să petreacă 14 zile procedura de carantină. Excepție este făcută, în baza înțelegerilor reciproce, doar pentru fermierii din Dubăsari, un număr limitat de polițiști/pompieri, angajații din penitenciare și ai serviciilor de intervenție gaze/electricitate. Cu toate acestea, examinăm situaţiile individuale care parvin de la admiistraţia publică locală. Ne-am asigurat că farmacia din s. Cocieri deja este funcţională şi persoanele pot avea acces la medicamente”, se mai arată în comunicatul de presă. Articolul Chișinăul cere înțelegere de urgență cu Tiraspolul pe tema circulației medicilor apare prima dată în InfoPrut.