Covid-19: Alte 35 de persoane au fost infectate

Muzicianul Alan Merrill, compozitorul celebrei melodii „I Love Rock and Roll”, a murit în Statele Unite, la New York, din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, informația fiind confirmată de către fiica lui. Acesta avea 69 de ani. Merrill a compus piesa „I Love Rock and Roll” pentru trupa sa, Arrows, şi a înregistrat-o în 1975, devenind celebră la începutul anilor 80. New York, locul în care s-a stins celebrul compozitor, este unul dintre oraşele americane cele mai afectate de pandemie....