Încă șase curse charter vor fi autorizate pentru moldovenii din Italia, Anglia, Cehia și Franța

12:20

Un asistent de la un spital din New York a distribuit o imagine tulburătoare cu trupuri neînsuflețite ale victimelor coronavirusului aliniate într-un camion frigorific, devenit morgă improvizată, în cel mai afectat oraș din Statele Unite. ”Am făcut-o pentru a le arăta oamenilor. Este o imagine a realității înspăimântătoare cu care ne confruntăm și a locului în care unii dintre noi am ajuns deja”, a declarat bărbatul pentru Buzzfeed News, imaginea fiind preluată și de insider.com. A nurse sent me a tragic photo showing the scale of this coronavirus crisis. He wanted people to see "the ghastly reality of what we deal with” https://t.co/rNZpIOKnTX— Miriam Elder (@MiriamElder) March 29, 2020 Asistenul de la camera de gardă, care a cerut să rămână anonim, a dezvăluit că a făcut fotografia în momentul în care pleca de la spital duminică dimineață. În imagine pot fi văzute mai multe trupuri neînsuflețite, aliniate într-un camion frigorific, transformat în morgă, potrivit sursei citate. Bărbatul a dezvăluit că în camion era și trupul unei paciente de 71 de ani, care decedase în noapte respectivă din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, și la căpătâiul căreia acesta stătuse. Numărul deceselor provocate de coronavirus în Statele Unite ar putea ajunge la 200.000, a avertizat duminică cel mai important expert guvernamental în domeniul bolilor infecţioase. Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase, a estimat într-un interviu acordat CNN că pandemia ar putea provoca între 100.000 şi 200.000 de decese în Statele Unite. Numărul de decese provocate de coronavirus în SUA a ajuns duminică la 2.300, după ce sâmbătă decesele s-au dublat faţă de nivelul consemnat cu două zile înainte. Statele Unite au înregistrat până acum peste 130.000 de cazuri de COVID-19, boala provocată de virus, numărul fiind cel mai mare din lume, scrie News.ro.