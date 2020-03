PANDEMIE / +35 cazuri NOI de COVID-19 în R. Moldova. 44 persoane sunt internate în stare gravă / În total 263 de persoane au fost infectate (VIDEO)

14:30

O mireasa care iti apare in vis este simbolul unei relatii sau mai poate insemna inocenta. O mireasa in vis este destul de interesant si poate fi o experienta cu semnificatii aparte. Mireasa are legatura cu asumarea unui angajament. Doi oameni care devin unul. Asadar, care este semnificatia aparitiei miresei in vis?