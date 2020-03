Un angajat al ANSA, infectat cu COVID

20:00

Zeci de mii de cazuri de infectare cu COVID-19 in intreaga lume. Coronavirusul continua sa faca victime, in ciuda carantinei instituite. Romania are peste 250 de cazuri noi. In Spania s-au stins cei mai multi oameni in ultimele 24 de ore, iar in Italia, unele orase ar putea ramane fara nicio persoana in varsta. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. In acelasi timp, oficialii rusi le cer cetatenilor sa ramana acasa, iar Statele Unite anunta cele mai multe cazuri de COVID-19 din lume.