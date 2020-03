Reguli de activitate pentru mediul de afaceri pentru perioada Stării de Urgență

22:10

La Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” va fi amplasat un centru de triere a persoanele suspecte de COVID-19. Acesta ar putea fi gata deja la mijlocul săptămânii viitoare și va avea o capacitate de 700 de paturi. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu, după ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19. Acum avem șase instituții strategice în Chișinău. Am activat Bălți, Cahul, sunt pregătite și alte instituții regionale. Am discutat despre activarea spitalelor raionale în caz de necesitate. Dacă vorbim de municipiul Chișinău, am discutat despre desfășurarea unui centru de triere. Acest spital […]