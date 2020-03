Peste 720.000 de cazuri de COVID-19 confirmate la nivel mondial

15:30

În ciuda bilanțului alarmant al răspândirii virusului COVID-19 în republică, dar mai ales în Chișinău, unii cetățeni și agenți economici încă nu conștientizează pericolul și nu respectă prevederile și restricțiile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale. Unii chefuiesc în grupuri în curțile blocurilor de locuit sau prin parcuri, unii se îmbulzesc în transportul public, iar […]