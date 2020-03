COVID-19 a lăsat orașul Ungheni fără iluminare stradală

12:00

Muzicianul Alan Merrill, compozitorul celebrei melodii „I Love Rock and Roll”, a murit duminică la New York din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, informația fiind confirmată de către fiica lui, Laura Merrill, printr-un mesaj postat pe Facebook, potrivit Yahoo News. Alan Merrill avea 69 de ani. „Coronavirusul l-a luat pe tatăl meu în această dimineață”, […] Articolul Compozitorul celebrei melodii „I Love Rock and Roll” a murit din cauza coronavirusului. Alan Merrill avea 69 de ani apare prima dată în Cotidianul.