„Afacere” cu mănuși și măști medicinale: Patru persoane, documentate

O casa straveche, construita din oase de mamut, a fost scoasa la iveala in Rusia. Peste ramasitele ei nu se afla nici macar un metru de sediment. Datand de acum 20.000 de ani, structura, destul de vasta, a fost folosita de oameni in timpul Erei Glaciare. Structura si ceea ce s-a gasit imprejur spun multe despre cum traiau oamenii in acea perioada, arata IFL Science, care publica si fotografii de l