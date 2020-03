ANGLIA // Măsurile de distanţare socială vor putea fi ajustate treptat, revenirea la normal - nu mai devreme de 6 lun

10:40

Prețul petrolului din SUA a scăzut sub 20 de dolari pe baril, traderii mizând pe faptul că producția ar trebui să scadă pentru a face față colapsului cererii ca urmare a pandemiei coronavirusului, scrie Financial Times. Valoarea de referință a SUA, cunoscută sub denumirea de West Texas Intermediate sau WTI, a atins un nivel minim de 19,92 dolari pe baril, pierzând peste 6%. Brent, reperul internațional, a pierdut 6% și acoborât la 23,03 dolari pe baril, cel mai mic din 2002 încoace. În prezent, există două repere majore pentru preţul petrolului – West Texas Intermediate (WTI) şi Brend Crude oil. WTI crude oil este considerat a fi un tip de petrol uşor şi dulce cu puţin conţinut de sulf şi gravitaţie de 40, conform scarei gravitaţionale a American Petroleum Institute (API).