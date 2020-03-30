Цена на нефть Brent упала ниже $23 за баррель
Новости Приднестровья, 30 martie 2020 11:20
Курс доллара сегодня превысил 80 российских рублей
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 30 minute
11:20
Курс доллара сегодня превысил 80 российских рублей
Ieri
08:30
В последующие сутки местами дождь, понижение дневной температуры воздуха
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
50 лет Приднестровскому театру драмы и комедии
25 martie 2020
15:00
На заседании поднимались вопросы приобретения экспресс-тестов для определения коронавируса, поддержки предпринимателей в условиях ЧП
24 martie 2020
14:50
Для должностных лиц он составит до 1288 рублей или арест на срок до 30 суток
12:40
В городе продолжают работать непродовольственные торговые точки
10:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
23 martie 2020
16:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
19 martie 2020
18 martie 2020
22:00
Как пояснил Вадим Красносельский, это будет зависеть от общей ситуации с коронавирусом
21:40
Глава государства рассказал, насколько республика подготовлена к сдерживанию коронавируса
16 martie 2020
11:00
Графическая памятка
15 martie 2020
13 martie 2020
12 martie 2020
18:40
Теперь организация называется «Общереспубликанское объединение работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей»
11 martie 2020
17:30
Первые матчи сезона начнутся не раньше 4 апреля
12:40
Теперь их должны одобрить Совет федерации и региональные парламенты
10 martie 2020
9 martie 2020
18:00
С 9:00 до 17:00 Выставка районного конкурса сувениров и символов весны «Мэрцишор-2020» 11:10 Митинг и торжественная церемония возложения цветов 12:00 Встреча с выпускниками школ и техникумов по вопросу поступления в Военный институт Министерства обороны ПМР им. генерал-лейтенанта А. И. Лебедя г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 14:00 Гала-концерт, посвящённый завершению декады «Мэрцишор-2020» 14:00 Литературно-музыкальный час «Легенда о Мэрцишоре» 15:00 Приём граждан...
08:20
Утром местами дождь
8 martie 2020
7 martie 2020
6 martie 2020
17:50
10:00, 12:00, 14:00 Интерактивные занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству с детьми – участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Спектакль народного самодеятельного коллектива театра «Рампа» «Весёлый балаганчик» Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н....
5 martie 2020
22:10
Международный экономический форум должен был пройти в Петербурге 3-6 июня
17:50
г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 10:00 Турнир по настольному теннису, посвящённый Международному женскому дню 11:00 Торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню «Пускай живёт весна в душе!» 11:00 Торжественное собрание к Международному женскому дню г. Тирасполь, МУ «Тираспольский дом народных традиций и ремесел» 14:00 Концертная программа в честь Международного женского дня 14:00 Закрытие турнира по баскетболу на Кубок главы госадминистрации...
4 martie 2020
3 martie 2020
17:50
08:00 Приём граждан по личным вопросам главой госадминистрации 12:00 Фольклорное путешествие для детей «Мэрцишор идёт, за собой весну ведёт» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 13:00 Спектакль «Золотой ключик» Государственного молодёжного театра «С улицы Роз» им. Юрия Хармелина, г. Кишинёв Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (большой зал) 13:00 Игровая программа для детей «Душа ль ты моя, Масленица!» 13:00 Викторина для де...
©2004—2020 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.