Autoritățile procură 100 de mii de teste pentru COVID-19 din China

14:20

Serghei Tarnovschi ar putea avea de câștigat de pe urma amânării Jocurilor Olimpice de la Tokyo. La începutul lunii iulie, va expira termenul de suspendare de 4 ani al canotorului moldovean din cauza dopajului. Astfel, sportivul de 22 de ani va avea posibilitatea să participe la cele două turnee de... The post Serghei Tarnovschi își dorește să evolueze la Jocurile Olimpice de la Tokyo appeared first on Portal de știri.