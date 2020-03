Bisericile din toată lumea ignoră pandemia. Mii de oameni s-au strâns să se roage în lăcașele de cult

07:40

O postare a unei femei din Marea Britanie a devenit virală pe internet, după ce a spălat toate alimentele pe care le-a cumpărat, în contextul pandemiei de coronavirus. Mama femeii care a făcut publică fotografia, a decis ca înainte să bage alimentele cumpărate în frigider, să le spele în cadă, pentru a diminua riscul de infectare cu noul coronavirus, scrie Mirror. What precautions are you all taking during the global pandemic? My mum is bathing her Tesco delivery pic.twitter.com/96TnBPgjwO— Evie Lancaster (@EvieLancaster) March 27, 2020 Imaginea a fost publicată pe Twitter, cu descrierea „Ce măsuri de precauție folosiți voi în timpul pandemiei care a afectat tot globul? Mama mea spală toate produsele pe care le-a cumpărat” și a strâns peste 45.000 de aprecieri.