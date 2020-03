Covid-19: Spania PARALIZEAZĂ economia pentru a limita răspândirea pandemiei și caută cu disperare echipamente medicale

07:30

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 30 MARTIE 2020 ; incepe o noua saptamana, incepe o noua luna, cea de-a doua a primaverii care ne-a incercat pe toti intr-o forma sau alta. Pana la ziua pacalelilor 1 aprilie mai sunt 2 zile si luna martie se termina in forta, cu intrarea lui Marte, planeta actiunii, energiei, confruntarii, impulsurilor in vizionarul Varsator acolo unde este deja lordul karmei Saturn din 22 aprilie.Marte in Varsator inseamna o energie total noua pentru actiunile noastre. Varsatorul este zodia cu cea mai mare constiinta spre comunitate si impreuna cu Saturn aflat tot aici ne va face sa realizam ce mica este lumea in care traim si cum fiecare in parte are propria sa contributie.