Spitalul din Sîngera închis din cauza COVID-19. Medicii și pacienții sunt izolați

10:40

Autoritățile din statul indian Punjab au carantinat peste 40.000 de cetățeni din 20 de sate, în urma unui focar de coronavirus care are ca sursă un singur bărbat. Este vorba de un bătrân în vârstă de 70 de ani care a murit din cauza infecției cu coronavirus, depistată abia după decesul acestuia, conform BBC. Bărbatul, predicator în regiune, a ignorat sfatul de autoizolare când s-a întors dintr-o călătorie în Italia și Germania. În prezent, India are 640 de cazuri de coronavirus confirmate, 30 dintre acestea fiind în statul Punjab. Cu toate acestea, autoritățile se tem că numărul real al cazurilor pozitive poate fi mult mai mare. India are una dintre cele mai mici rate de testare la nivel mondial, dar eforturile pentru a mări capacitatea de testare. Există temeri că izbucnirea unei epidemii în India, țară cu 1,3 miliarde de locuitori, s-ar putea transforma într-o catastrofă. Bărbatul, Baldev Singh, a luat parte chiar înainte să moară la o ceremonie de mari dimensiuni din cadrul festivalului Sikh, organizat cu ocazia sărbătorii Hola Mohalla. Festivalul durează șase zile și atrage aproximativ 10.000 de oameni zilnic. La o săptămâna de la moartea predicatorului, 19 membri ai familiei sale au fost testați pozitiv. „Până acum am reușit să identificăm 550 de oameni care au intrat în contact direct cu el, iar numărul este în creștere. Am carantinat 15 sate din zona în care el locuia”, a declarat un oficial de rang înalt din India. Alte cinci sate din regiune au fost ulterior băgate în carantină. India a interzis circulația cetățenilor timp de 21 de zile, dar aceștia pot ieși din case pentru a-și cumpăra mâncare și medicamente.