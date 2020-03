Efectele pozitive ale meditației asupra creierului

20:30

Copiii din Coreea de Nord au posibilitatea de a urmari, timp de 30 de minute pe zi, programe special create pentru ei. Jurnalistii de la BBC au realizat un reportaj pentru a arata ce pot urmari copiii din Coreea de Nord la TV si au observat un detaliu interesant. Avand in vedere profilul militar al tarii, si desenele animate sunt marcate de violenta. In plus, nord-coreenii doresc sa le transmita c