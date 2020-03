Transnistria / Doi soți, pedepsiți pentru că nu au stat în carantină după ce au fost „peste hotare” în Moldova

19:40

PE SCURT Faptele bune continuă să fie făcute în rândul cetățenilor și mediului de afaceri. În două zile, mediul de afaceri a donat, în total, un milion de lei spitalelor din Chișinău sau, sub formă de produse alimentare, persoanelor care se alfă în carantină. Pe lângă toate, s-a donat jumătate de tonă de mere, iar […] The post OAMENI de afaceri pe timp de criză donează 1 mln MDL, cărți, jumate de tonă de mere și dezinfectant appeared first on Moldova.org.