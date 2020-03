Poliomielita. Cum a fost eradicată cea mai de temut boală a secolelor XIX și XX?

Poliomielita a fost una dintre cele mai de temut boli ale copilăriei în secolele XIX si XX din istoria umanității. Boala s-a extins rapid in Europa si America, aceasta din urma confruntându-se cu cea mai grava epidemie in anul 1952. 57.628 de copii au fost afectați de poliovirus care cauza distrofie musculură, paralizie si chiar moarte, in cele mai grave cazuri.

