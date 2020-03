VIDEO: Descinderi într-un club de noapte din Chișinău; În plină pandemie, mai mulți tineri au fost prinși petrecând

00:00

Ministerul Sănătății îl contrazice pe Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai care susține că mai mulți medici ar intenționa să părăsească sistemul, deoarece sunt nemulțumiți e faptul că lucrează fără a le fi asigurate măsurile de protecție de Covid – 19. Responsabilii de la Minister dau asigurări că medicilor nu le lipsește echipamentul necesar, scrie tv8.md. „Pentru […]