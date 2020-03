Informații de ultimă oră despre evoluția coronavirusului în RM: 13 persoane sunt în stare gravă

18:50

Urme ale coronavirusului au fost detectate la 17 zile după ce pasagerii au părăsit bordul navei de croazieră Diamond Princess, arată un raport publicat luni de Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA (CDC), citat de CNBC. Studiul CDC a examinat eforturile japoneze și americane de a controla epidemia izbucnită la bordul navelor de