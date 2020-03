ȘTIREA DIMINEȚII /// Viziere.md asigură producerea și donarea vizierelor cadrelor medicale din R. Moldova după modelul unui grup de activiști din România

08:20

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 29 MARTIE 2020 ; astazi are loc al doilea trigon al weekendului pentru planeta iubirii si frumusetii Venus. Ii vine randul lui Pluto in Capricorn, dupa Jupiter de ieri, iar Luna intra in Gemeni azi. Ne-am vazut vietile schimbate asa de mult in aceasta luna martie si mai sunt doua zile pana se schimba energia. Luna in Gemeni ne va insoti pana la 1 aprilie si Gemenii sunt buni la tranzitii, deci un bun companion.