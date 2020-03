Primul deces de COVID-19 într-o familie regală: Prinţesa Spaniei a decedat la Paris

18:40

Serbia desfăşoară tactici intensive în încercarea de limitare a răspândirii coronavirusului, introducând testări în masă şi extinzând unităţile pentru îngrijire, a declarat marţi epidemiologul-şef al ţării, Predrag Kon, potrivit DPA. Oricine a intrat în contact cu o persoană infectată va trebui testat, şi nu doar cei cu simptome severe ca până acum, a spus Kon […] The post Coronavirus: Serbia trece la testarea în masă şi extinde spaţiile de îngrijire appeared first on Emedicina.