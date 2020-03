Alți 14 lucrători medicali s-au infectat cu COVID-19; Dintre aceștia, patru sunt angajați ai unui laborator privat

18:30

În Germania, numărul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus a crescut cu 4.764 în interval de o zi, ajungând la 27.436, a comunicat marţi Institutul Robert Koch pentru maladii infecţioase, transmite Reuters. Totodată, bilanţul deceselor a ajuns la 114, cu 28 în plus faţă de statistica anunţată luni.