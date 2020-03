LIVE TEXT / Șase persoane vor fi externate. Un bărbat infectat a fugit de la spital

19:00

PE SCURT Moldovenii continuă să-i ajute pe cei care luptă acum cu coronavirusul. De data aceasta, vorbim despre oamenii de afaceri, care au donat bani pentru spitalele din țară, au susținut un proiect educațional sau oferă consultații psihologice gratuite pentru medici. PE LUNG În pofida pierderilor pe care le suferă în această perioadă, mai multe […]