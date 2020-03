La noapte se schimbă ceasul cu o oră înainte

15:30

Till Lindemann, 57 de ani, solistul trupei germane Rammstein, a fost diagnosticat cu coronavirus și este internat la secția de Terapie Intensivă a unui spital din Berlin, potrivit Bild. Rammstein a susţinut un concert la Moscova pe 15 martie, iar BILD scrie că Lindemann a început să arate primele simptome... The post Solistul trupei Rammstein, la Terapie Intensivă din cauza coronavirusului appeared first on Portal de știri.