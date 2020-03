Statele Unite au devenit ţara cu cele mai multe cazuri de coronavirus din întreaga lume

Statele Unite, unde numărul de cazuri înregistrate de Covid-19 a explodat, au depăşit vineri pragul de 100.000 de persoane infectate, potrivit unui bilanţ anunţat de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP. SUA au depăşit joi Italia şi China şi au devenit ţara cu cele mai multe cazuri declarate de infecţie cu noul coronavirus, 102 325. Vineri, erau deja aproape 15.000 de cazuri în plus faţă de Italia şi 20.000 în plus faţă de China. Numărul deceselor a rămas mai puţin important în SUA decât în cele două ţări, cu un total de 1.544. Rata mortalităţii din cauza maladiei în Statele Unite, bazată pe numărul de cazuri recenzate, este de 1,5%. În Italia este de 10,5%. "Am realizat mai multe teste decât oricare altă ţară din lume şi capacitatea noastră continuă să crească", a afirmat preşedintele american Donald Trump, vineri, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă. Epicentrul epidemiei în SUA este la New York, stat care a înregistrat mai mult de 500 de decese şi aproape jumătate din totalitatea cazurilor americane iar spitalele sunt copleşite. "Suntem martorii unui număr tot mai mare de cazuri, de spitalizări, de internări în unităţile de îngrijire, de pacienţi care necesită ventilatoare", a declarat pentru AFP Thomas Tsai, profesor de sănătate publică la Harvard. "Şi din nefericire, rata mortalităţii va urma această tendinţă. Doar că asta va dura mai multe zile şi săptămâni".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsIn