România: Numărul MORȚILOR a ajuns la 26 de victime

A lucrat chirurg toata viata lui, cel mai mult - chirurg toracal (de plamini) vreo 15 ani si cardiochirurg mai mult de 25 de ani. Peste 20 de ani a condus Serviciul de Chirurgie a Inimii din cadrul SCR. A lucrat 5 ani in Germania, la fel in cardiochirurgie, chirurgie experimentala si a predat in paralel rezidentilor nemti. A revenit in Moldova pentru a participa la concursul pentru functia de director SCR, iar dupa concurs a condus spitalul in ultimii 5 ani. In jumate de an i-ar fi expirat contractul si s-ar fi pensionat. Si-ar fi incheiat onorabil cariera de 47 de ani.