Apel public! AGORA cere autorităților să spună exact câți medici sunt infectați cu COVID-19 și să comunice mai clar despre evoluția bolii în țara noastră (VIDEO)

De la an la an tot mai puțini studenți sunt încadrați în studiile superioare de învățământ. În acest an, numărul lor a atins cota minimă din ultimii 24 de ani - de 56,8 mii de studenți, cu aproape 4.000 mai puțini decât acum un an. Potrivit economistului IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, această reducere se întâmplă ca urmare a trei factori: scade numărul de copii în general, scade numărul celor care decid să meargă într-o instituție superioară de învățământ și unii tineri aleg să plece la studii peste hotare. În ciuda acestor date statistice, nu toți profesorii afirmă că acest lucru afectează și instituțiile unde predau.