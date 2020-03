FOTO | Deputat PSRM: „Virusul a fost creat pentru a-i elimina pe cei incomozi”

14:50

Premierul britanic Boris Johnson a fost testat cu coronavirus, a confirmat chiar el printr-un mesaj postat pe Twitter. „În ultimele 24 de ore am dezvoltat simptome ușoare și am fost testat pozitiv pentru coronavirus. Acum mă autoizolez, dar voi continua să conduc răspunsul guvernului prin videoconferinţă, în contextul luptei împotriva acestui virus", a spus premierul în mesajul postat pe Twitter. Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020 Potrivit Reuters, lui Boris Johnson i s-a făcut testul chiar la Downing Street, reşedinţa premierului britanic. Downing Street a precizat pentru Sky News că Johnson a fost testat la indicația consilierului său medical, profesorul Chris Whitty, după ce joi s-a confruntat cu „simptome ușoare”. „Testul a fost efectuat de către personalul NHS (Serviciul Național de Sănătate - n.n.), iar rezultatul testului a fost pozitiv", se mai precizează în declarație. Nu se știe dacă Boris Johnson va locui în continuare împreună cu logodnica lui, Carrie Symonds, care este însărcinată în câteva luni. În Marea Britanie au fost confirmate peste 11.600 de cazuri de coronavirus, iar 578 de persoane au murit. Vestea că premierul este infectat vine după ce Prințul Charles a fost testat pozitiv, la începutul acestei săptămâni. Prințul Charles, în vârstă de 71 de ani, prezenta simptome ușoare și „se află într-o stare bună”, după cum a precizat un purtător de cuvânt.