Sexismul în publicitatea moldovenească: limita dintre normă și încălcarea legii

Publicitatea a ocupat întotdeauna una dintre nișele principale din viața culturală a societății. La ora actuală, publicitatea este inclusă în toate domeniile mass-media: presă, TV, radio și, desigur, internetul. De regulă, în rutina zilnică ne confruntăm cu publicitatea la orice pas. Tehnicile de publicitate s-au schimbat, în mediul online se... The post Sexismul în publicitatea moldovenească: limita dintre normă și încălcarea legii appeared first on Portal de știri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Albasat