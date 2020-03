Soros-Moldova acordă fonduri de 100 de mii de dolari pentru lupta cu COVID-19

Fundația Soros-Moldova alocă o primă tranșă de 100 de mii de dolari pentru susținerea Republicii Moldova în combaterea răspândirii coronavirusului de tip nou. Pe parcursul săptămânii viitoare, Fundația va transmite echipamente de protecție: măști, mănuși și soluții dezinfectante celor care sunt expuși unui risc sporit de infectare, transmite IPN. Potrivit... The post Soros-Moldova acordă fonduri de 100 de mii de dolari pentru lupta cu COVID-19 appeared first on Portal de știri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Albasat