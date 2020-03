O companie InsurTech din Germania inoveaza in asigurari si vrea sa se extinda in cele mai mari piete de profil din Europa

08:45

In contextul pandemiei COVID-19, OMNIASIG Vienna Insurance Group vine in sprijinul asiguratilor sai Casco de data aceasta cu un serviciu complet nou, adaptat situatiei actuale, denumit generic Valet Service. Este vorba de un serviciu de tip service auto door to door, disponibil pentru moment in Bucuresti, ce isi propune sa reduca la zero expunerea clientilor in spatii publice in urmatoarea perioada. Serviciul este gratuit, cheltuielile fiind acoperite integral de catre companie.