Covid-19: premierul Marii Britanii, Boris Johnson, contaminat

Numărul donatorilor de sânge în Republica Moldova a scăzut de patru ori, pe fondul pandemiei de noul coronavirus și a stării de urgență instituită în țară, dar nu există motive de îngrijorare, dă asigurări Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Cum își asigură necesarul instituția în aceste condiții?Restricțiile impuse de epidemie și îndemnul de a sta acasă au subțiat puternic afluxul de donatori de sânge. Dacă în zilele obișnuite Centrul Național de Transfuzie a Sângelui colecta cel puțin 250 de pungi de sânge, acum se prezintă la centru în medie puțin peste 70 de persoane. Cea mai norocoasă zi din ultima perioadă a fost cea de miercuri, 25 martie când am avut 104 donatori, spune Svetlana Cebotari, directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui.„Stocurile ne permit să nu ne panicăm, dar să ne mobilizăm. Este adevărat că și solicitările instituțiilor medicale s-au micșorat de trei ori, de la o medie de 300 de unități, în zilele obișnuite, la 100. Rezervele ne permit să activăm pe componentele retrocitare cel puțin încă pentru trei săptămâni, iar pe componentele plasmatice – cel puțin încă două luni. Dacă astăzi am sista și nu am primi niciun donator, atunci asigurarea cu produse sangvine ar dura încă trei săptămâni.”O singură donare de sânge poate salva trei vieți, cele mai mari cantități fiind folosite în cazuri de urgență după accidente rutiere, în cazul gravidelor sau oamenilor bolnavi de leucemie și alte forme de cancer. Pentru a menține stocurile de rezervă, în condiții de carantină, Centrul de Transfuzie își pune toate speranțele în donatori cu experiență, adică persoane care donează cu regularitate la fiecare două luni în ultimii doi-trei ani. În total sunt un număr de aproape 13.000, printre care este și Octavian Leșco, în vârstă de 30 de ani. El spune că a ajuns la a 18-a donare de sânge.„Acum este o frică. Sigur, sunt mai precaut, dar la modul general nu s-a schimbat nimic. Simt un sentiment de împăcare cu sine prin faptul că ajut oamenii cu ceva concret. Îmi pare rău că nu am început să donez mai devreme, că am pierdut câțiva ani.”Bărbatul a devenit donator acum patru ani, în tentativa de a-și salva o rudă. La fel a devenit donator înverșunat și Vitalie Oxenti, după ce în 2013 a mers să doneze sânge pentru soția sa. Astăzi, la ai săi 46 de ani, bărbatul se apropie de a 50-a donare.„Când soția a avut nevoie de o intervenție chirugicală, la spital ne-au cerut 10 donatori. Atunci m-am gândit că, dacă pentru soția mea este nevoie de 10 oameni, atunci ce fac alții care nu au posibilitate? Știu pentru ce donez știu, știu că pe cineva ajut!”De altfel, acum este binevenit să doneze sânge oricine, doar că să nu fi călătorit, în ultima lună, în străinătate, să nu fi suferit vreo intervenție chirurgicală și să nu fi avut afecțiuni respiratorii acute. Măsurile de prevenție împotriva COVID-19 sunt aceleași ca în oricare altă instituție medicală de pe teritoriul țării, spune Svetlana Cebotari. Totodată, pentru siguranța donatorilor care nu dispun de transport personal, instituția asigură transport gratuit tur-retur. Mai mult, în condițiile pandemiei, Centrul de Transfuzie Sângelui a luat și alte măsuri suplimentare. De exemplu, a trimis în concediu o parte din personal care ar putea să ia locul actualilor angajați, în caz de situație de urgență.„Ca orice altă infecție virală acută, aceste tipuri de infecții nu se transmit prin sânge. Identificăm persoanele potențiale care sunt lipsite de risc în localitățile în care se află. Noi dirijăm care stocuri se micșorează, respectiv invităm donatori de grupul sangvin corespunzător. Niciodată nu poți cunoaște în ce zi stocurile pe care le menținem pot să ajungă la zero.”Potrivit datelor Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, în anii trecuți, s-au înregistrat până la 70.000 de donări, un număr ce asigură o rezervă suficientă de sânge pentru instituțiile din sistemul medical.