Drama de a lucra la serviciile funerare din Italia, în vremea pandemiei de coronavirus

20:30

Dacă vom fi iresponsabili, vom muri mulți. La data de 10 aprilie 2020, în R. Moldova ar putea fi 2.000 de persoane infectate de noul coronavirus. Declarația a fost făcută de premierul Ion Chicu, într-un briefing de presă. "Creșterea numărului de pacienți în fiecare zi ne vorbește că la data de 10 aprilie putem atinge cifra de 2.000 de infectați. Dacă ajungem la acest număr va fi pus la grea încercare sistemul medical. Am văzut evoluțiile în ultimele săptămâni în țările europene, care au investit masiv în sistemul de sănătate și totuși nu fac față acestor provocări. Nici sistemul nostru nu va fi în stare să facă față unui număr atât de mare de solicitări. Pericolul este major pentru viața noastră. De modul cum ne mobilizăm acum depinde numărul de infectați și decedați în următoarea perioadă. Am rugat colegii să găsească spații alternative de acomodare a noilor pacienți, inclusiv hoteluri, săli, etc, dar acestea vor fi spitale improvizate, fără un nivel de asistență medicală pe care îl avem acum pentru că deficitul de medici nu poate fi rezolvat într-o noapte. Depășirea numărului de 3-4.000 de afectați va însemna ca nu vom putea acorda asistență medicală tuturor. Dacă vom fi iresponsabili, vom muri mulți", a declarat Ion Chicu. Amintim că în total în R. Moldova au fost confirmate 177 de cazuri de COVID-19. Știri.md amintește că, începând cu 25 martie, este limitată mișcarea populației în municipii, orașe și centre raionale pentru a preveni infecția cu coronavirus. Potrivit datelor oficiale, până în prezent, în Republica Moldova a fost înregistrat un singur deces din cauza COVID-19, iar doi pacienți infectați s-au vindecat. Amintim că, pe 17 martie, Parlamentul de la Chișinău a declarat stare de urgență națională în legătură cu situația epidemiologică, până la data de 15 mai.