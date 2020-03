Tihon Moraru: Medicina în RM se ține pe fanatismul medicilor

21:10

Aşa cum a fost în episodul în care a afirmat că i-ar fi mai uşor dacă ar muri şi că aşteaptă să se întâmple. Sau când a povestit până unde l-a dus dependenţa de adrenalină. Acum, fostul sportiv face noi afirmaţii surprinzătoare: "Când eram tânăr eram un animal. Cu bani. Am dat bani oamenilor, am dat tuturor. Am sărbătorit cu toată lumea şi am făcut sex cu mamele, cu surorile şi cu verişoarele prietenilor mei. Am cumpărat o mulţime de maşini pentru femei", a susţinut Tyson. Şi ca de fiecare dată,...