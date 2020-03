Horoscop | Schimbări în dragoste şi un mesaj ascuns

20:00

Președintele Dodon iese aproape seară de seară la televiziunile sale și luptă în fața națiunii cu molima. O face cu optimism incurabil. Pe când în Italia, Spania, Germania, Franța, SUA etc, oamenii infestați mor pe bune cu miile, pe când Angela Merkel le spune franc nemților că țara lor bogată se confruntă cu cea mai mare provocare de după cel de al II –lea Război Mondial, Igor Nicolaevici își liniștește compatrioții, mai întâi asigurându-i că tăt îi sub control, iatr mai apoi, ca un reputat medic virusolog, le spune să nu mai dramatizeze situația or, molima asta e blândă, precum […]