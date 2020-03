Opinie: De mâine ar trebui să ne aprovizionăm doar din gospodăria țărănească, iar orășeanul să bată palma cu țăranul

Să ne întoarcem la a ne produce propria hrană în România. Ar trebui să analizăm în această perioadă, cum am putea, după ce cheltuim 20 de miliarde de euro din bani europeni, să reproducem propria hrană. Nu este normal să importăm 70% din nevoile noastre alimentare la nivel de produs procesat din exterior, după ce cheltuim 20 de miliarde în 7 ani, este o anomalie. Declarația aparține prof. univ. al USAMV din Cluj-Napoca, Avram Fițiu, care a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „George Simion LIVE”, de la 10TV. Întrebat despre cum ar putea România trece peste această criză gravă, Avram Fițiu a propus o politică publică care ar pune în valoare gospodăriile țărănești și puterea lor de a oferi hrană. „Orice criză creează probleme majore într-o societate, dar în același timp deschide și oportunități. Una dintre ele este faptul că se întorc acasă o parte dintre românii plecați din Țară de multă vreme, o parte dintre ei au venit și altă parte o să vină în continuare. Într-o economie în care noi ne-am străduit să aducem zeci de mii de pachistanezi și srilankezi, într-o singură zi ne trezim cu zeci de mii de români care se întorc acasă forțați de această situație de criză sanitară din Europa. Eu o văd ca pe o oportunitate dacă știm să o fructificăm la nivel național și să ne întoarcem la a ne produce propria hrană în România”, a declarat acesta în cadrul emisiunii. Potrivit lui Fițiu, aceasta e miza majoră care trebuie analizată în această perioadă: cum s-ar putea, după ce se cheltuie 20 de miliarde de euro din bani europeni, să fie reprodusă propria hrană. „Nu este normal să importăm 70% din nevoile noastre alimentare la nivel de produs procesat din exterior, după ce cheltuim 20 de miliarde în 7 ani, este o anomalie. Și atunci ne propunem să producem propria hrană la nivel național. Gospodăria țărănească a fost neglijată, în ultimii 30 de ani, de toate politicile publice. Noi, din păcate, am construit în ultimii 30 de ani un sistem de agricultură bazat pe agricultura industrială, care are o politică complet diferită de gospodăria țărănească. Ea știe să exporte peste hotare materie brută, nu știe să vândă materie procesată, cu valoare adăugată, iar în momentele de criză, ea nu știe să facă mâncare. Când intră în criză, ea trebuie să producă mâncare, nu produs agricol, nu de grâu avem nevoie acum, avem nevoie de făină, iar gospodăria țărănească știe să producă făină”, a mai spus profesorul universitar. Avram Fițiu a propus o politică publică care poate fi abordată pe două căi. „De sus în jos dacă guvernele vor înțelege această oportunitate, sau de jos în sus, adică noi, consumatorii, să înțelegem că de mâine ar trebui să ne aprovizionăm doar din gospodăria țărănească, iar orășeanul să bată palma cu țăranul, într-un mecanism comercial, în așa fel încât mâine să existe o solidaritate între mediul rural și mediul urban”, a încheiat acesta. George Simion, prezentatorul emisiunii, a subliniat că „o să fac apel către toți colegii din AUR, unul din obiectivele noastre să fie de a sprijini țăranii români să-și distribuie marfa în viitoarele 2 luni, și să mergem toți, care putem și care avem o gospodărie la țară, să ne apucăm să facem mâncare, pentru că o să apară mari crize în ceea ce urmează, la ceea ce am văzut”. Articolul Opinie: De mâine ar trebui să ne aprovizionăm doar din gospodăria țărănească, iar orășeanul să bată palma cu țăranul apare prima dată în InfoPrut.

