Situația apei potabile din România, subiect de discuție în cadrul emisiunii „George Simion LIVE”

Ministerul Sănătăţii a aprobat protocolul de tratament pentru infecţia cu virusul Sars-Cov-2. Potrivit protocolului, la ora actuală nu sunt medicamente aprobate pentru tratarea infecţiei cu Sars-Cov2, medicamentele propuse drept tratament se bazează pe experienţa epidemiei de SARS din 2003, MERS din 2012 şi pe datele acumulate până acum din epidemia Sars-Cov-2, scrie Mediafax. Ce medicamente sunt menţionate în protocol Wang şi colegii săi au evaluat in vitro cinci medicamente aprobate de FDA şi doua antivirale cu spectru larg împotriva Sars-Cov-2. Una dintre concluzii a fost că „cloroquina, medicament anti-malaric, utilizat şi în bolile reumatice, este extrem de eficientă în controlul infecţiei cu 2019-nCov in vitro” şi că datele de siguranţă sugerează că ar trebui evaluată la pacienţii umani care suferă de noul coronavirus”. Xueting Yao împreună cu colegii au descoperit că hidroxiclorochina este mai puternică decât clorochina, inhibând Sars-Cov-2 in vitro. Rezultatele studiilor anterioare au arătat că clorochina şi hidroxiclorochina pot inhiba virusul printr-o serie de etape. Lopinavirul este un inhibitor utilizat pentru a trata infecţia cu HIV, asociat cu ritonavir. Loninavir şi/sau lopinavir/ritonavir au activitate anti-coronavirus in-vitro. Remdesivir poate fi cel mai bun medicament antiviral pentru tratamentul 2019-nCov. Experimentele pe animale au arătat că poate reduce efectiv titrul virusului şi are efect mai bun decât Lopinavir. Schemele de tratament Articolul Ministerul Sănătăţii a aprobat tratamentul pentru coronavirus apare prima dată în InfoPrut.