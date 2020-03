Jurnalul orei 19, 26 Martie

21:20

Medicii de familie si asistentii lor sunt acum in zona de risc. Ei monitorizeaza persoanele aflate in carantina si au inteles un lucru: unii nu percep gravitatea problemei si ignora regulile impuse. Echipa noastra de filmare a mers in doua sate sa vada cum se descurca personalul medical si daca are la indemana minimul necesar pentru a lupta cu virusul.