LIVE ACUM: Londra, luminata in albastru ca omagiu pentru personalul medical. Peste 100 de decese in Marea Britanie din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore

LIVE ACUM: Londra, luminata in albastru ca omagiu pentru personalul medical. Peste 100 de decese in Marea Britanie din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md