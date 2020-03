Un ziar în fiecare seară: Anticoruptie.md

16:00

Sistemul sanitar din Republica Moldova se confrunta şi până la izbucnirea pandemiei de coronavirus cu o criză de personal. Având salarii foarte mici (un asistent medical primeşte lunar, în medie, 3.400 de lei, iar o infirmieră – 2.800 de lei), lucrătorii medicali sunt expuşi în fiecare zi riscului de a se contamina şi de a transmite infecţia celor dragi. Preşedinta Asociaţiei de Nursing din Moldova, Elena Stempovscaia, povesteşte în ce condiţii lucrează astăzi asistentele medicale şi infirmierele, în ce măsură sunt asigurate cu echipamente de protecţie şi dacă există pericolul ca o mare parte din ele să demisioneze. Elena Stempovscaia: „În mare parte aș putea să spun că se face totul pentru ca să fie asigurate, dar trebuie, totodată, să recunoaștem că, bineînțeles, nimeni nu ne-am așteptat că va fi o necesitate atât de mare de acest echipament specializat de care este nevoie anume în astfel de situații complicate, dificile ca să se folosească personalul medical. Am comunicat cu colegele mele, și anume cu acele care lucrează în prima linie. Într-adevăr, pentru prima necesitate ele au primit acest echipament, dar chestia constă în aceea că el trebuie schimbat de mai mute ori pe zi, aceleași măști, mănuși ș.a.m.d. Și atunci, bineînțeles că este nevoie de un număr destul de mare. Se caută diferite posibilități, o parte din ele chiar în interiorul spitalului au găsit personal care le coase. De exemplu, la Spitalul de Urgență asistenta principală mi-a spus că au cusut câte 300 de măști pe zi, dar, vă dați bine seama, un spital atât de mare, cu atâția pacienți și atâta personal medical, în jur de 1.000 pe zi, chiar dacă numai câte una ar trebui și nu este suficient. Oricum, în ultima vreme au început să se implice și agenții economici și le suntem foarte recunoscători, fiindcă dumnealor poate au și mai multe relații, mai multe posibilități...” Europa Liberă: Noi vorbim despre cele din prima linie, din spitalele din Chișinău.Elena Stempovscaia: „Da, la ele mă refer.”Europa Liberă: Dar la țară, cum se descurcă în continuare?Elena Stempovscaia: „Am vorbit și cu cele de la țară. În primul rând, la țară ele nu pleacă la domiciliu, ele țin legătura cu pacienții prin telefon. Desigur că sunt și pacienți care se adresează la Centrul de sănătate, acolo au tot necesarul pentru acordarea primului ajutor, dar ele țin legătura prin telefon și în cazurile în care este febră înaltă, atunci apelează la Serviciul 112, adică ne străduim mai puțin să le trimitem în focare, pentru că și așa sunt puține la țară, sunt sate unde-i poate numai o singură asistentă medicală și încă și fără medic. Și atunci, bineînțeles că trebuie s-o păstrăm așa cum este. Sunt cazuri diferite. Bineînțeles că uneori poți să nu știi că pacientul a fost în contact cu alți pacienți și atunci apar astfel de cazuri ca cel de la Bălceana, unde asistentul medical s-a infectat.” Europa Liberă: Asistentele medicale, infirmierele se expun acestui risc și dincolo de echipamentele de protecție. Putem vorbi și de un stres foarte mare, nu?Elena Stempovscaia: „Da, eu am făcut chiar un apel pe rețeaua de socializare, pe Facebook și am rugat asociațiile de psihologi să vină în ajutor, să vină cu sfaturi. Ar fi bine să fie acești psihologi chiar acolo, în prima linie, fiindcă au nevoie de suport atât personalul medical, cât și pacienții. Bine, poate nu la direct, dar măcar prin telefon, prin Skype, prin alte metode ca să fie încurajați cumva, să fie susținuți, să fie calmați, fiindcă este foarte greu, e obositor, majoritatea sunt foarte îngrijorate să nu se molipsească și să nu transmită acest virus acasă la copii, la familie. Acesta e momentul cel mai îngrijorător, fiindcă de muncit noi toată vremea am fost obișnuite să muncim mult, să îndeplinim un volum mare de muncă, dar aici în pericol sunt cei dragi, cei de acasă. Am observat într-o emisiune televizată că s-a abordat întrebarea de a oferi locuri în hotel pentru medicii care sunt în prima linie ca să nu meargă acasă și să nu-i molipsească pe cei de acasă. Am înțeles că mai mult cei de la Spitalul Republican au locuri în cămin, pentru ceilalți încă nu prea cunosc...”Europa Liberă: Noi știm că multe infirmiere și asistente medicale vin din suburbii în Chișinău, ele trebuie să găsească soluții și cum să ajungă la serviciu.Elena Stempovscaia: „Da, în primele zile când a fost interzisă circulația microbuzelor într-adevăr a fost o problemă, dar în prezent ea s-a rezolvat. Directorii de spitale au apelat la ajutorul și guvernului, și al Ministerului Sănătății, au studiat unde locuiește personalul medical și au fost făcute traseele acestea ca să poată să cuprindă mai mulți lucrători, ei sunt aduși la spital și de la spital duși acasă.”Europa Liberă: Sunt și în vârstă multe dintre ele, la pensie?Elena Stempovscaia: „Da, da, sunt și asistente medicale de vârstă înaintată, sunt și infirmiere în vârstă...”Europa Liberă: Deci, practic, categoria de risc?Elena Stempovscaia: „Da, dar altă ieșire nu avem, pentru că atunci când trebuie să salvăm viețile omenești, nu ne gândim în primul rând la noi, ci ne gândim la pacienții pe care îi avem în îngrijire. Este așa o zicere în limba rusă: «Святя другим, сгораем сами», adică: „ardem, luptând pentru salvarea altor vieți” în această muncă a noastră.” Europa Liberă: Avocatul poporului a atenționat că o mare parte din personalul medical ar putea să demisioneze în aceste condiții, sub această presiune. Aveți semnale că unele asistente sau infirmiere ar vrea să-și dea demisia și ar prefera să stea acasă?Elena Stempovscaia: „Poate asta a fost la început mai mult, când a prevalat frica asta, îngrijorarea, teama și nu știm încă bine ce și cum va fi în continuare, pentru că dacă vine un val mai mare, într-adevăr, va fi greu. Noi întotdeauna nu am avut personal medical îndeajuns. Bineînțeles că este oboseală, este epuizare, dar să zic așa că chiar categoric, nu cred că ar fi corect să se procedeze în așa fel, fiindcă oricum profesia noastră ne obligă să fim aici, în prima linie, să acordăm ajutor, să respectăm jurământul pe care l-am dat și, din toate punctele de vedere, trebuie să stăm până la ultima clipă.”Europa Liberă: Dar cum spuneați și Dvs., sistemul se confrunta cu o criză de personal și până acum, adică există riscul să avem probleme, să rămânem fără suficienți asistenți medicali, felceri, moașe, infirmiere?Elena Stempovscaia: „Mie mi-e teamă să mă gândesc ce vom face dacă se îmbolnăvește careva dintre ele. Cazul din România, din județul Suceava, când s-au îmbolnăvit 32 de asistente medicale, chiar mă pune pe gânduri, fiindcă și așa sunt puține asistente, dar dacă se mai și molipsesc, atunci, în genere, n-o să aibă cine lucra.”Europa Liberă: S-au promis niște suplimente la salarii. Sunt ele în măsură să motiveze asistentele? Acum societatea noastră a înțeles cât de important este rolul personalului medicalElena Stempovscaia: „Dacă va fi așa cum a promis dna ministră, că va fi 100% adaos pentru cei care sunt în prima linie, eu cred că asta totuși cât de cât va fi un stimulent. Eu sper că după ce va liniști și va trece acest calvar și guvernul, și parlamentul, și toți factorii de decizie vor lua în considerare și vor aprecia la justa valoare cadrele medicale. Întotdeauna, la toate întrunirile noastre vorbeam despre lucrul acesta și ne indignam, și plângeam una pe umărul alteia, și parcă nici nu eram auzite, nici nu eram văzute. De-abia cred că acum, iată taman în aceste momente destul de grele și de complicate, societatea noastră a înțeles cât de important este rolul personalului medical.”