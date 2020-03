Antreprenorii din R. Moldova donează, pentru a spune NU pandemiei de coronavirus

13:50

Rusia are, cel puțin oficial, o statistică de invidiat până acum: mai puțin de 700 de cazuri de coronavirus și trei morți, la aproape trei luni după depistarea primelor două cazuri. Autoritățile spun că situația e sub control, iar cifrele joase demonstrează eficiența măsurilor întreprinse. Cifrele sunt foarte joase și în Belarus – doar 86 de cazuri și zero morți până acum. Belarus e unica țară din Europa unde evenimentele sportive nu au fost oprite, iar lumea continuă să se adune pe stadioane pentru a privi meciuri de fotbal. Prin ce se explică această stare de lucruri?