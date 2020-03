FOTO // Ofițeriide patrulare ai INP monitorizează locurile publice din capitală, călare pe cai

11:00

Președintele Igor Dodon a fost criticat recent pentru unele declarații cu privire la coronavirus. Mai exact, Dodon a spus că "Acest coronavirus poate să treacă prin organismul omului și să nu observăm." Un internaut a demonstrat că șeful statului are dreptate. „Toate studiile arată ca el are dreptate. WHO (Organizatia Mondiala a Sănatatii) ne spune: