Covid-19: Rusia sistează de vineri toate zborurile internaționale

14:30

Preşedintele american Donald Trump a avertizat marţi cu privire la riscul prelungirii măsurilor de izolare pentru limitarea răspândirii epidemiei coronavirus în Statele Unite, afirmînd că izolarea ar putea arunca economia americană în criză şi „distruge'' ţara. „Se poate distruge o ţară închizând în acest fel'', a explicat liderul de la Casa Albă pentru Fox News, indicând că săptămâna viitoare va re-evalua efectele perioadei de izolare recomandată de 15 zile. „Mi-ar plăcea să avem ţara redeschisă până la Paşte'', a afirmat preşedintele american.Pe de altă parte, New York-ul se transformă în centrul epidemiei de coronavirus din Statele Unite: marți avea 25 de mii de cazuri confirmate de contaminare, jumătate din totalul înregistrat în America. Într-o intervenție televizita, guvernatoul democrat al New York-ului, Andrew Cuomo a avertizat că metropola este „cazul test”, după care scenariul se va repete în California și Illinois. Și a cerut sprijinul administrației federale, pentru că sistemul sanitar din oraș este supra-solicitat.„ În acest moment dispune de numai 7 mii de ventilatoare, când ar fi nevoie de 30 de mii” a mai declarat guvernatorul democrat.Epidemia COVID-19 a cauzat în Statele Unite moartea a 600 de persoane, iar aproximativ 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, a anunţat marţi seara Universitatea Johns Hopkins.Nu uitați, pe pagina nostră de internet, la moldova.europalibera.org, găsiti toate datele Universității John Hopkins, prezentate într-o hartă interactivă care se actualizează în timp real. Puteți găsi acolo, desigur, datele din R.Moldova, dar și din România, Italia sau Rusia sau orice altă țară are va interesează.