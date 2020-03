De vineri, Rusia întrerupe toate zborurile cu alte țări. Cine va putea, totuși, zbura

11:40

Este probabil ca maladia infecţioasă COVID-19 să revină în lunile următoare sub forma unor cicluri sezoniere, a prevenit miercuri un expert american, care a subliniat nevoia urgentă de a descoperi un vaccin şi tratamente eficiente, informează AFP. Anthony Fauci, directorul Institutului naţional de boli infecţioase, a dezvăluit în timpul conferinţei de presă care este organizată zilnic de grupul operativ de lucru de la Casa Albă că noul coronavirus începe să se răspândească în ţările din emisfera sudică, unde iarna va sosi în curând. “Dacă aceste ţări se vor confrunta cu o epidemie importantă, va fi indispensabil ca noi să fim pregătiţi pentru a face faţă unui al doilea ciclu”, a avertizat expertul american. “Acest aspect face să devină şi mai importantă necesitatea de a dezvolta un vaccin, de a îl testa rapid şi de a face în aşa fel încât el să fie pregătit şi disponibil pentru următorul ciclu”, a adăugat Anthony Fauci. ANTHONY FAUCI says coronavirus could have a seasonal cycle: “We need to be prepared that we’ll get a cycle around the second time. … I know we’ll be successful in putting this down now, but we really need to be prepared for another cycle.” Live updates: https://t.co/IERdbcsHGv pic.twitter.com/WFgSWlW1vH— JM Rieger (@RiegerReport) March 25, 2020 Două studii clinice sunt în curs de desfăşurare în China şi în Statele Unite pentru vaccinuri care nu vor putea să ajungă pe piaţă decât abia peste un an sau un an şi jumătate. Sunt studiate şi diverse tratamente - ce constau în combinaţii de noi medicamente şi altele deja existente, precum antimalaricele clorochină şi hidroxiclorochină. Anthony Fauci a lăsat să se înţeleagă că maladia COVID-19 se manifestă mai virulent pe vreme rece decât într-un climat cald şi umed, consolidând astfel ipoteza lansată de un studiu preliminar realizat în China. Acest lucru s-ar explica prin faptul că virusul prezent în picăturile de salivă sau excreţiile nazale expectorate de pacienţii cu SARS-CoV-2 rezistă mai mult timp în aer liber pe timp de vreme rece şi că sistemul imunitar este de obicei mai slăbit pe durata iernii. O altă explicaţie potenţială: noul coronavirus se degradează mai repede atunci când ajunge pe suprafeţe calde, întrucât stratul de grăsime protectoare ce îl acoperă se usucă mai rapid. Ratele de infectare reduse nu sunt însă sinonime cu eradicarea virusului. Aproape 2.500 cazuri de coronavirus au fost confirmate în Australia, unde au fost înregistrate şi opt decese.