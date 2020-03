De ce ne e FOAME mereu în timpul IZOLĂRII și cum o putem controla?

08:00

In prima parte a zilei, Luna in Berbec ne reaminteste ca nimanui nu ii plac infrangerile, cu atat mai mult nu Berbecului, deci primim portie in plus de putere. Apoi, Luna in Taur are de-a face cu lordul karmei Saturn recent mutat in Varsator si pus pe treaba. Este o energie ce arde, deci mare atentie. Este prima data cand putem simti cum ni s-au schimbat cu adevarat prioritatile in ultima perioada.