Italia anunţă încă 683 de morţi și alte 5.210 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus

05:00

Încă trei decese ale unor pacienţi confirmaţi cu COVID-19 au fost confirmate miercuri seară, astfel că bilanţul persoanelor decedate din cauza coronavirusului a urcat la 17. Numărul total al cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus a ajuns miercuri la 906, fiind diagnosticate alte 144 de persoane în ultimele 24 de ore. UPDATE - Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că, miercuri seară, au fost raportate încă 3 decese confirmate cu COVID-19. Astfel, este vorba de un bărbat de 63 de ani, din judeţul Neamţ, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Iaşi în secţia de ATI, confirmat pozitiv în 21 martie, şi de două femei, în vârstă de 70 de ani, din judeţul Suceava. Ambele erau internate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava şi confirmate în 25 martie. Numărul total al deceselor persoanelor confirmate cu coronavirus a ajuns la 17. UPDATE - ”A fost înregistrat decesul cu numărul 14. Este vorba despre un bărbat de 52 ani internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020 şi care a decedat în această după amiază”, anunţă Grupul de Comunicare Strategică Bărbatul suferea de obezitate. UPDATE - ”Până astăzi, 25 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate şi externate (53 la Timişoara, 23 la Bucureşti, 6 la Craiova, 2 la Constanţa, unul la Cluj şi unul la Iaşi). Până astăzi, 25 martie, 13 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 şi cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Craiova, Timişoara şi Bacău, au decedat. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 144 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienţii nou confirmaţi au vârsta cuprinsă între 3 ani şi 79 de ani”, anunţă Grupul de Comunicare Strategică. La ATI, în acest moment, sunt internaţi 18 pacienţi, din care 8 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalţi pacienţi este bună, staţionară. Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 6.016 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 96.055 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală. Grupul de Comunicare Strategică menţionează că aceste cifre referitoare la persoanele carantinate şi izolate nu cuprind cifrele cu privire la situaţia din municipiul Bucureşti, pentru care vom comunica în cel mai scurt timp posibil. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 14.466 de teste, din care 646 în unităţi medicale private. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.391 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 9.359 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor. Până în prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 167 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodată, Poliţia şi Jandarmeria au aplicat 1.336 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină. De asemenea, cu ocazia formalităţilor de intrare în ţară, Poliţia de Frontieră a întocmit 4 dosare penale, în care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 326 Cod Penal. În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 51 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 38 în Italia, 4 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia, 2 în Franţa şi câte unul în Tunisia, Irlanda şi Luxemburg. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 8 cetăţeni români aflaţi în străinătate, 7 în Italia şi unul în Franţa, au decedat. ŞTIREA INIŢIALĂ - ”În această dimineaţă a fost înregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie din judeţul Caras-Severin în vârstă de 72 de ani tranferată în seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Timişoara, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, secţia ATI”, anunţă Grupul de Comunicare Strategică. Femeia fusese internată la spitalul din Reşiţa în 21 martie. Ea fusese în Spania şi s-a aflat în autoizolare la domiciliu din 20 martie. Suferea de afecţiuni preexistente (diabet, fibrilaţie atrială, cardiopatie ischemică).