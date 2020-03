Scriitorul și disidentul Paul Goma a murit din cauza infecției cu coronavirus

14:20

Ai obosit să-ți tot speli mâinile timp de 20 de secunde de fiecare dată? Degetele ți s-au aprit sau le simți iritate? Nu te opri. Este singurul mod prin care poți opri răspândirea Covid-19. În timp ce vă spălați, ucideți și o serie de alte bacterii și viruși potențiali letali care au afectat oamenii de secole – inclusiv gripa și o serie de coronavirusuri diferite. „Există patru coronavirusuri care circulă la oameni în mod regulat, aproape în fiecare an”, a spus virologul Dr. John Williams, șeful diviziei de boli infecțioase pediatrice la Spitalul de Copii al Universității din Pittsburgh. „Și provoacă, în principal, răceli; de ​​fapt, provoacă aproximativ o treime din răcelile obișnuite. Nu omoară oamenii”, a adăugat el. Coronavirusurile nu sunt singurii paraziți care cedează la o spălare riguroasă de apă și săpun. Gripa – care ucide milioane de oameni în întreaga lume în fiecare an – și metapneumovirusul uman, care provoacă o infecție respiratorie care poate duce la pneumonie, de asemenea, se descompun și mor. Cum reușesc săpunul și apa caldă dar și dezinfectanții pe bază de alcool să aibă o astfel de putere asupra acestor paraziți? Răspunsul constă în „pielea” lor și în tehnica ta de spălare. Coronavirusurile au o peliculă sub formă de coroană – de unde și numele. Sub coroană se află stratul exterior al virusului, care este format din lipide, sau ceea ce noi numim grăsime. Acest strat poate fi distrus foarte ușor cu săpun. Moleculele din săpun au cap și coadă, care este atrasă de grăsime și începe s-o pătrundă. Odată ce acest strat de grăsime este pătruns, virusul moare. Apa și săpunul sunt importante, deoarece combinația creează mai multe bule de săpun, care perturbă legăturile chimice care permit bacteriilor, virușilor și altor germeni să se lipească de suprafețe. Dezinfectanții pe bază de alcool pot fi la fel de eficiente ca săpunul, dacă sunt utilizate corect. Nu e suficient doar să aplici pe mâini și să te ștergi repede. Trebuie să-l folosești pe toată suprafața mâinii, între degete, pe spatele palmei. Alcoolul ajută la ruperea membranelor germinale.